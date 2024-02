Topolino rende omaggio a Hemingway a 70 anni dal Premio Nobel

ZIO PAPERONE E… IL VECCHIO E IL MARE (Panini Comics, pp 160, euro 25).

A 70 anni dal Premio Nobel per la letteratura a Ernest Hemingway, assegnato nel 1954 per Il vecchio e il mare, esce un volume speciale di Panini Comics ricco di storie Disney a fumetti ispirate alle opere del grande scrittore.

È Zio Paperone e… Il vecchio e il mare, disponibile in libreria, fumetteria e su Panini.it dal 22 febbraio, che porta nel mondo di Topolino e Paperino alcune delle più grandi pagine firmate da Hemingway.

Il volume da collezione, in edizione telata con dettagli in oro, raccoglie otto storie brevi – pubblicate su Topolino tra il 2000 e il 2001 – ispirate ad altrettanti capitoli de I quarantanove racconti di Hemingway, realizzate all’interno di uno speciale progetto coordinato da Giorgio Cavazzano insieme a grandi disegnatori come Andrea Freccero, Alessandro Perina, Giuseppe Zironi e Stefano Turconi.

Topolino omaggia inoltre i due lavori più noti di Hemingway: Il vecchio e il mare, ripreso da Guido Scala in un’avventura di Zio Paperone, e Per chi suona la campana che riecheggia nella storia Per chi suona il campanello di Alessandro Sisti e Graziano Barbaro.

Il volume è arricchito dal commento del maestro Cavazzano e approfondimenti inediti sulla letteratura, scritta e disegnata.

