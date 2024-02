La Strada Statale 18 Maratea, Chiappetta (Prospettiva Maratea): “Nessuno sa quando ripartirà il monitoraggio”

È stato avviato un’indagine di mercato per determinare il costo mensile del monitoraggio del costone? È fondamentale capire se sia in corso un’indagine sia nel settore pubblico che privato per stabilire il costo del controllo della sicurezza per oltre cento metri di strada. Attualmente, è prioritario riaprire la Strada Statale 18 a lungo termine, monitorare le condizioni del costone, rilanciare le attività economiche e garantire la qualità della vita dei cittadini di Maratea.