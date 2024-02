Ennesimo incidente mortale sulla Potenza-Melfi

Un uomo di 74 anni, residente a Pietragalla, ha perso la vita in un incidente avvenuto ieri, lunedì 19 febbraio, poco dopo le 18:30 sulla Strada Statale 658 Potenza-Melfi, vicino all’uscita per contrada San Francesco. L’uomo stava guidando la sua Fiat Panda quando, per cause ancora da chiarire, ha perso il controllo del veicolo ed è uscito di strada. Sul luogo dell’incidente, i Vigili del Fuoco hanno trovato la Fiat Panda incastrata tra il guardrail e un muro di sostegno. Si ipotizza la possibilità di un malore come causa dell’incidente. La moglie dell’uomo era presente a bordo del veicolo ed è rimasta illesa. La Polizia di Stato della Questura di Potenza è intervenuta per i rilievi necessari e per garantire il ripristino della circolazione in sicurezza.