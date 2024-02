Turris-Potenza. Dichiarazioni pre gara mister Marchionni

Conferenza nella Sala Stampa dello Stadio Alfredo Viviani in vista della prossima gara Turris-Potenza: 27^ giornata di Serie C – Girone C 2023/24, Lunedì 19 febbraio alle ore 20:45 presso lo Stadio Liguori di Torre del Greco.

Queste le dichiarazioni del mister Marco Marchionni: “La squadra sta bene e l’ha dimostrato con la grande reazione avuta dopo il 2-1 dell’Avellino. Bisogna essere costanti e mantenere l’atteggiamento positivo visto contro Casertana e Avellino, la Turris di Mister Menichini è una squadra organizzata ed è necessario affrontarla alzando i ritmi della gara. Saporiti sta facendo bene, è un giocatore che per potenzialità può arrivare in Serie B ma deve ambire a questo obiettivo attraverso la costanza di rendimento. Caturano si è allenato con la solita professionalità, toccherà al gruppo innescarlo al meglio così da fargli ritrovare la via del gol”.