Opera di Roma, Mariotti dirige Pergolesi e Stravinskij

Michele Mariotti, direttore musicale dell’ Opera di Roma, sarà sul podio del Costanzi il 20 febbraio per il secondo concerto della stagione sinfonica della Fondazione Capitolina.

La serata affianca un capolavoro della musica sacra come lo Stabat Mater di Giovanni Battista Pergolesi al balletto con canto di Igor Stravinskij Pulcinella, basato proprio su musiche di Pergolesi.

Con entrambi i titoli, Mariotti si confronta per la prima volta. ”Lo Stabat Mater di Pergolesi e Pulcinella di Stravinskij – dice il maestro – sono divisi da quasi due secoli di storia, ma mostrano una fortissima connessione basata proprio sulla musica di Pergolesi.

Lo Stabat Mater è un capolavoro del classicismo, un esempio di cristallina purezza del dolore.

A questo contrapponiamo il capostipite del neoclassicismo stravinskiano, il balletto Pulcinella , con cui il compositore russo abbandona la musica popolare della sua terra e si rivolge al passato per usarlo come base per il futuro”.

Accanto a Mariotti, un quartetto di voci soliste d’eccellenza come il soprano Maria Grazia Schiavo, il contralto Sara Mingardo, il tenore Cameron Becker, il basso greco Alexandros Stavrakakis, al debutto al Costanzi.

Mariotti tornerà sul podio del suo teatro per il concerto in programma il 14 maggio con la cantata Aleksandr Nevskij di Prokof’ev, eseguita con la proiezione del film di Ėjzenštejn per il quale il compositore creò le musiche nel 1938, e la Sinfonia n. 4 di Čajkovskij.

