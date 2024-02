La PM Gruppo Macchia ritorna alla Caizzo, sabato c’è il Corato

La PM Gruppo Macchia Potenza torna a giocare tra le mura amiche della Palestra Caizzo di Potenza. Sabato 17 febbraio arriva alla Caizzo la Polis Volley Corato, sesta forza del girone A in forza dei suoi 18 punti raccolti nel corso della stagione. La PM Gruppo Macchia è reduce dal ko esterno in casa della capolista Zest Terlizzi in cui, soprattutto nei primi due parziali, ha messo in difficoltà le avversarie. Contro Corato l’obiettivo di coach Elena Ligrani e delle sue ragazze è chiaro, bisogna fare punti pesanti per costruirsi il cammino futuro nella seconda fase della stagione. “E’ una partita importantissima che dobbiamo approcciare con la massima determinazione – analizza il tecnico rossoblù – cercando di portare punti importanti per la classifica e il prosieguo del campionato ma anche mettere in campo l’atteggiamento giusto ed affrontare la gara come se fosse una finale”. La speranza della formazione rossoblù è di vedere anche una palestra Caizzo piena per fare il tifo e spingere le ragazze ad ottenere il massimo della posta in palio. Appuntamento sabato 17 febbraio alle 18:00 presso la Palestra Caizzo di Potenza sotto la direzione di gara dei signori Santorufo e D’Amico.