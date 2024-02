Sì alla Camera all’emendamento Cannizzaro sui Tirocinanti di Inclusione Sociale: un passo avanti storico per la Calabria, in basilicata quando?

14 Febbraio 2024 – Con un voto favorevole alla Camera dei Deputati, è stato approvato l’emendamento a firma del deputato di Forza Italia, Domenico Cannizzaro, che riguarda i Tirocinanti di Inclusione Sociale in Calabria. La Regione Basilicata potrebbe adottare misure specifiche per favorire l’inserimento lavorativo dei tirocinanti.

La situazione dei Tirocinanti di Inclusione Sociale in Basilicata rimane una priorità. Le loro richieste di lavoro dignitoso e stabile meritano di essere ascoltate e soddisfatte. È auspicabile che le istituzioni regionali si attivino per trovare soluzioni concrete e tempestive. Ora esiste un precedente, quindi con la volontà politica , questo emendamento potrebbe essere adotato anche in Basilicata.

L’emendamento rappresenta una svolta storica per la regione, in quanto per la prima volta:

Apre le porte all’assunzione di 4.000 tirocinanti in deroga ai limiti assunzionali vigenti.

di 4.000 tirocinanti in deroga ai limiti assunzionali vigenti. Prevede contratti a tempo determinato di 18 mesi, part-time.

di 18 mesi, part-time. Riserva le posizioni ai soli tirocinanti di Inclusione Sociale.

Un risultato importante che premia il lavoro del deputato Cannizzaro e di Forza Italia, in sinergia con il Presidente della Regione Calabria, Roberto Occhiuto.

L’obiettivo è quello di favorire l’inserimento lavorativo di persone in condizioni di svantaggio sociale, offrendo loro un’opportunità concreta di crescita e di autonomia.

Un passo avanti significativo per la Calabria, che si impegna a contrastare la disoccupazione e a promuovere l’inclusione sociale.

Ecco le dichiarazioni del deputato Cannizzaro“L’approvazione di questo emendamento è un risultato storico per la Calabria. Finalmente diamo una risposta concreta ai 4.000 tirocinanti di Inclusione Sociale che da anni attendono un’opportunità di lavoro. Un impegno che Forza Italia ha preso con la gente calabrese e che oggi portiamo a termine.”

Il Presidente Occhiuto ha espresso la sua soddisfazione: “Un grande risultato per la Calabria. Grazie al lavoro di squadra con il deputato Cannizzaro e Forza Italia, diamo speranza a 4.000 persone che meritano un’occasione per costruire il loro futuro.”

L’approvazione dell’emendamento Cannizzaro rappresenta una speranza concreta per la Calabria e per i suoi cittadini.

Rocco Polito