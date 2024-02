Presentazione del Coordinamento di Forza Italia Giovani Basilicata

Nella giornata di sabato 17 febbraio, a partire dalle ore 12:15, presso la sede regionale di Forza Italia a Potenza in Via del Gallitello 281, verrà presentato, con un’apposita conferenza stampa, il nuovo Coordinamento Regionale di Forza Italia Giovani Basilicata a guida Pierro, quest’ultimo nominato Coordinatore Regionale lo scorso novembre. Oltre ad essere una presentazione dei componenti del nuovo Coordinamento Regionale, sarà anche l’occasione per programmare le prossime attività che saranno promosse dal movimento giovanile in vista degli impegni elettorali. I giovani sono e saranno centrali nel futuro della Basilicata. All’evento parteciperanno i vertici regionali del partito e il Responsabile Nazionale dell’Organizzazione di Forza Italia Giovani Simone Leoni. Nel corso dei lavori interverranno in telefonata il Ministro Maria Elisabetta Alberti Casellati e il Responsabile Nazionale del Sud Italia di Forza Italia Giovani Nicola Padula. L’intera stampa è invitata a questo grande momento di ripartenza di Forza Italia Giovani Basilicata.