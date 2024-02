Matteo Renzi presenta Palla al Centro a Matera il 17 febbraio

Matteo Renzi, leader di Italia Viva, torna a Matera e in Basilicata in occasione della presentazione del suo ultimo libro ’Palla al centro’.

L’appuntamento è previsto per il 17 febbraio 2024 alle ore 15 presso Casa Cava in via San Pietro Barisano, a Matera.

Il libro, edito da Piemme, narra tanti aneddoti e rivelazioni sulle vicende politiche degli ultimi dodici mesi e una riflessione sul momento storico che l’Italia sta vivendo.

L’incontro sarà occasione per rilanciare le battaglie di Italia Viva e per condividere riflessioni, in vista degli appuntamenti elettorali per le regionali e le europee. Per prenotare la partecipazione prenota.matteorenzi.it

Lo annunciano i Consiglieri Regionali Luca Braia e Mario Polese, insieme al Presidente regionale di Italia Viva Basilicata Fausto De Maria e i Presidenti provinciali Nicola Scocuzza e Antonio Rubino.