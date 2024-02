Il Comune di Senise fa giurisprudenza nel settore degli appalti pubblici

Il Consiglio di Stato, con una sentenza emessa il 1° febbraio 2024, ha emesso un pronunciamento che potrebbe avere un impatto significativo sulle procedure di gara nel contesto degli appalti pubblici.

La decisione riguarda l’esclusione di un operatore economico da una gara per i servizi di igiene urbana a causa dell’omessa “marcatura temporale” sulla cauzione provvisoria presentata dopo una richiesta di integrazione da parte della Commissione di Gara.

Nel dettaglio, il concorrente in questione era stato ammesso al “soccorso istruttorio” per integrare la cauzione provvisoria mancante, a patto che questa avesse una data certa precedente alla scadenza per la presentazione dell’offerta.

Tuttavia, la polizza contenente la cauzione era stata firmata digitalmente senza la marcatura temporale richiesta, il che ha portato all’esclusione del concorrente dalla gara.

La sentenza ha ribadito l’importanza della marcatura temporale come mezzo per garantire la data certa di un documento informatico, sottolineando che la firma digitale da sola non è sufficiente a conferire tale certezza.

Si è evidenziato che la marcatura temporale è un processo necessario per attribuire data e ora certe a un documento informatico, rendendole opponibili ai terzi e garantendo la validità nel tempo.

Inoltre, la sentenza ha affrontato il tema del soccorso istruttorio, sottolineando che questo strumento può essere utilizzato per sanare carenze documentali esistenti al momento della presentazione dell’offerta, ma non per aggiungere elementi nuovi dopo la scadenza del termine di partecipazione.

Ciò mira a evitare che un concorrente possa ottenere un vantaggio indebito rispetto agli altri partecipanti, garantendo il rispetto dei principi di par condicio e di favor partecipationis.

La decisione del Consiglio di Stato ha messo in luce l’importanza del rispetto delle regole tecniche e procedurali nelle gare pubbliche, al fine di garantire la trasparenza, l’equità e l’efficienza nei processi di appalto.

Si è evidenziato anche il ruolo centrale della marcatura temporale come strumento per attestare la validità e la temporalità dei documenti informatici, in conformità alle disposizioni del Codice dell’Amministrazione Digitale.

La sentenza potrebbe avere un impatto significativo sulle pratiche di gara nel settore degli appalti pubblici, richiamando l’attenzione sulle modalità di presentazione e validazione dei documenti e sull’applicazione corretta degli strumenti come la firma digitale e la marcatura temporale.

Inoltre, si è riaffermata l’importanza del rispetto dei principi di equità e parità di trattamento tra i concorrenti, garantendo così la corretta conduzione delle procedure di gara e la tutela degli interessi pubblici.

In conclusione, la sentenza del Consiglio di Stato rappresenta un importante precedente che potrebbe influenzare le pratiche e le politiche nel settore degli appalti pubblici, contribuendo a promuovere una maggiore trasparenza, efficienza e legalità nei processi di selezione dei fornitori per i servizi pubblici.