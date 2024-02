Calcio: Campionato di Promozione risultati e classifica

Ecco i risultati della 21^ giornata del campionato di Promozione lucana.

La capolista Melfi vince in trasferta contro il Marmo Platano per 1-0 e consolida ancora la vetta della classifica con 53 punti. La diretta inseguitrice l’Avigliano stravince in trasferta a Miglionico per 5-1.

Ecco tutti i risultati:

Atella Pietragalla 1-1

Lykos Tolve Lagonegro 0-0

Maratea Viggiano 1-2

Marmo Platano Melfi 0-1

Miglionico Avigliano 0-5

Real Chiaromonte Corleto 3-0

Scanzano Viribus Potenza 3-0

CLASSIFICA

Melfi 53

Avigliano 45

Lykos Tolve 38

Pietragalla 36

Lagonegro 35

Viggiano 30

Atletico Montalbano 29

Scanzano 25

Marmo platano 22

Corleto Perticara 21

Miglionico 17

Viribus Potenza 16

Maratea 15

Atella 13

Real Chiaromonte 11