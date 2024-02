Indagine su corruzione a Vietri di Potenza Misure cautelari per due persone e una società

In seguito alle indagini condotte a partire dal luglio dello scorso anno, la Procura della Repubblica ha richiesto e ottenuto un provvedimento cautelare contro due individui e una società a Vietri di Potenza. Il giudice presso il Tribunale di Potenza ha emesso tale provvedimento, che prevede il sequestro preventivo di circa 10.000 euro e il divieto di contrattare con la pubblica amministrazione.

Inizialmente, le indagini sono state condotte per esaminare alcune condotte illecite legate a una gara per l’esercizio estrattivo in una cava comunale. Successivamente, gli investigatori hanno esteso le loro indagini verso altre presunte irregolarità relative all’assegnazione di lavori pubblici.