La Basilicata conquista la BIT: una regione accogliente tra passioni e radici

La Basilicata si presenta alla BIT, la Borsa Internazionale del Turismo di Milano, con uno stand all’insegna di passione e radici. La regione, dichiarata la più accogliente d’Italia, si propone come una destinazione ideale per un turismo lento e sostenibile, alla scoperta di borghi autentici, paesaggi mozzafiato e sapori genuini.

Lo stand lucano è stato inaugurato alla presenza di numerose autorità, tra cui il Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, l’assessore regionale all’Agricoltura, Alessandro Galella , l’assessore regionale all’Ambiente, Cosimo Latronico e il direttore generale di Apt Basilicata, Antonio Nicoletti. Il taglio del nastro è stato accompagnato da un brindisi con i vini pregiati della regione e da un assaggio dei prodotti tipici, che hanno deliziato i palati dei presenti.

Lo stand della Basilicata offre ai visitatori della BIT un’ampia panoramica delle eccellenze turistiche della regione. Attraverso video, immagini e materiale informativo, è possibile conoscere i borghi incantevoli dei Sassi di Matera, le suggestive aree archeologiche di Metaponto e Venosa, il Parco Nazionale del Pollino e le splendide coste del Mar Jonio e del Tirreno.

La BIT è anche un’occasione per conoscere la cultura e le tradizioni della Basilicata. In programma, infatti, ci sono degustazioni di prodotti tipici, show cooking, laboratori artigianali e spettacoli di musica popolare. Un modo per immergersi completamente nell’anima autentica di questa regione.

La Basilicata è una regione che offre qualcosa per tutti. Dalle famiglie con bambini agli amanti della natura, dagli appassionati di storia ai cultori del benessere, tutti possono trovare qui la vacanza ideale.

Con la sua partecipazione alla BIT, la Basilicata invita i visitatori a scoprire la bellezza autentica di una terra ricca di fascino e di tesori nascosti. Un viaggio indimenticabile alla scoperta di un’Italia diversa, fatta di passioni sincere e di radici profonde.