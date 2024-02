BIT, a Milano il “Premio Voucher – il Turismo in onda” premia le eccellenze dei territori italiani in ambito internazionale

Milano, 4 febbraio 2024 – Lunedì 5 febbraio 2024, in occasione della BIT, Borsa Internazionale del Turismo di Milano, “Voucher – Il Turismo in Onda” organizza, come ogni anno, l’appuntamento “Aperiviaggi Fuori Fiera“, diventato per la città di Milano, cuore pulsante dell’economia, della moda e della cultura italiana, una consuetudine che richiama prestigiose personalità di ogni settore.

L’iniziativa, patrocinata dalla Regione Lombardia, si terrà nell’Auditorium Testori, a decorrere dalle ore 19.30.

Nel corso della manifestazione sarà consegnato il Premio Voucher 2024, realizzato dall’orafo Michele Affidato, a personaggi e realtà che si sono distinti per il loro operato nei vari settori del Turismo, del Cinema, della Musica, della Moda e della Comunicazione, tra cui la Regione Lombardia per l’importanza che ha attribuito al valore del turismo ed in quanto ospiterà le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026.

Ritirerà il Premio Barbara Mazzali, Assessore al Turismo, Marketing territoriale e Moda della Regione Lombardia, per conto del Presidente Attilio Fontana, di cui porterà i saluti.

Saranno premiati, inoltre, il Direttore dell ‘Apt Basilicata Antonio Nicoletti per la promozione del turismo in Basilicata, il Presidente di Coldiretti Ettore Prandini per la tutela dei prodotti enogastronomici made in Italy, il programma televisivo E- Planet in onda sulle Reti Mediaset per la trattazione dei temi inerenti la sostenibilità e la tutela ambientale, il Gruppo Uvet, leader nel business travel, per aver incentivato il settore del turismo e l’attore Enrico Beruschi per il Cinema. Sarà presente alle premiazioni un rappresentante del Ministero del Turismo.

Il turismo per “Voucher – Il Turismo in Onda” rappresenta la principale fonte di valorizzazione dei territori, della loro cultura e delle loro tradizioni, nonché dello sviluppo economico e sociale di ogni nazione.

Tale iniziativa si prefigge precipuamente di dare risalto al valore che la Regione Lombardia ha attribuito al turismo, in quanto prima Regione italiana nel business travel per aver favorito l’organizzazione di importanti fiere riguardanti, in particolare modo, il settore della moda, della cultura, dell’artigianato e dello stesso turismo.

La Lombardia, con le sue città, la sua storia, i suoi laghi e le sue montagne, è meta di un turismo mondiale, motivo di orgoglio del suo territorio.

La Regione Lombardia e la città di Milano, come suindicato, ospiteranno le Olimpiadi invernali Milano-Cortina 2026, ponendosi al centro del mondo e rappresentando un esempio eccellente anche dello sviluppo della cultura della sostenibilità e dello sport.

L’ iniziativa, ideata e condotta da Anna Di Maria e Paky Arcella, con il supporto del comunicatore Biagio Maimone, esperto in comunicazione sociale, attento ai temi della solidarietà e della sostenibilità, pone l’accento sulla promozione e sulla valorizzazione dei beni culturali, storici e artistici, nonché sullo sviluppo delle attività turistiche e del marketing territoriale.

Di estremo rilievo, inoltre, è per Voucher sottolineare che l’umanità, la salute, la cooperazione tra i popoli e i territori, la cui finalità è la cura dei beni naturali, ha favorito l’incontro della Regione Lombardia e della Regione Basilicata, entrambe attente alla dimensione sociale, ambientale e culturale del proprio territorio e, nel contempo, motori trainanti dell’economia del nostro Paese.

Di enorme importanza è, altresì, porre in evidenza che la Regione Lombardia ha teso la mano alla Regione Basilicata sostenendo la candidatura della sua Area Sud a Patrimonio Mondiale dell’Umanità in virtù dei valori che le due Regioni condividono, che sono la cura dell’ambiente, la salvaguardia dei territori e delle loro tradizioni culturali.

Per tale motivazione saranno presenti all’evento tutti e cinque i Gal della Regione Basilicata: La Cittadella del Sapere, Percorsi, Lucania Interiore, Start 2020 e Lucus. Sarà presente , inoltre, il Direttore APT Basilicata Antonio Nicoletti, il quale come sopra menzionato, sarà insignito del Premio Voucher per aver dato impulso, mediante rilevanti iniziative di carattere socio-culturale, al turismo della Regione, facendo in modo che esso rivesta un ruolo strategico per l’economia italiana.

Sarà presente anche, insieme ai 5 Gal, il Gac, Gruppo di azione costiero, che si prefigge di valorizzare i due mari della Basilicata, ossia il Mar Tirreno ed il Mar Ionio.

Parteciperanno all’evento il Presidente della Regione Basilicata Vito Bardi e i Sindaci della città di Maratea e della città di Moliterno, rispettivamente Daniele Stoppelli e Antonio Rubino, città coese sul versante della candidatura a “Capitale Italiana della Cultura 2026″.

Parteciperà anche Nicola Timpone, Direttore del Festival del Cinema “Marateale“, Festival internazionale conosciuto in tutto il mondo.

Milano, nel 2026, sarà la città nella quale si svolgerà la XV Edizione delle Olimpiadi invernali. Maratea, d’altro canto, Comune dell’Area Sud della Basilicata, è candidata a “Capitale della Cultura 2026”.

Nel 2026, pertanto, entrambi i territori potranno essere espressione di cultura e, nel contempo, fulcro di un impegno che attraverserà l’Italia, da Nord a Sud.

Non meno rilevante è ricordare che , in Basilicata, il Gal – “La Cittadella del Sapere”, dà avvio al Progetto “Ricas Italia” per la cultura della sostenibilità, ideato insieme a Biagio Maimone.

Sarà, inoltre, consegnato dal Gal “La Cittadella del Sapere” un premio alla Regione Lombardia.

Si potranno apprezzare, durante l’arco della serata, degustazioni a cura della Coldiretti, servite dallo Chef Giò del Ristorante Giò di Seriate, che presenterà la sua linea di cioccolatini “Gioccolatini”.

Si terrà anche l’esposizione delle opere di Mary Del Buono definita “l’artista dell’energia”. Vi sarà, inoltre, l’esibizione musicale del gruppo Tarantolati di Tricarico.

“Voucher – Il Turismo in onda” è un evento memorabile che vede la partecipazione delle Istituzioni, dei Vertici di Tour Operator, di imprenditori di Brand, di Eccellenze Italiane ed operatori dell’Industria del Turismo.

Di seguito menzioniamo alcuni premiati delle precedenti Edizioni: MSC, Tour Espania, Mediaset, Cinecittà World, Alviero Martini, Pupi Avati, Nazionale Italiana Artisti TV, SKY, NLG, Ronnie Jones, ed altri ancora.

Saranno presenti, inoltre, due società di produzione del settore cinematografico, la Viva Productions e la Pama Film Productions, dei produttori Pierpaolo Piastra e Monica Pedrazzini, il gruppo Nic Network, primo Network di segnalatori immobiliari della Società Cerchiara Group, il Luxury Brand Tony Milano, ideatore del format di eventi che fanno del lusso uno stile di vita. A rappresentare il benessere presente anche SM La Natura Ti Cura.

Tra i partecipanti anche lo showman Luca Virago, la cantautrice Italo-australiana Gisella Cozzo, il tenore Rodolfo Maria Gordini e tanti altri illustri ospiti .

Le telecamere del programma televisivo “Voucher – Il Turismo in Onda” renderanno l’evento multimediale visibile in tutto il mondo attraverso i propri canali TV, web, social, nonché una diretta streaming.