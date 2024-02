Don Domenico Beneventi è il neo eletto vescovo di San Marino-Montefeltro. L’annuncio della sua nomina da parte di papa Francesco è stato dato appena nella cattedrale di Acerenza dall’arcivescovo Francesco Sirufo, in contemporanea con la diocesi di destinazione e con la Sala Stampa della Santa Sede. La notizia è stata accolta con grande entusiasmo da sacerdoti, religiosi e laici provenienti da tutta l’arcidiocesi. Nato a Castelmezzano, Beneventi compirà 50 anni il prossimo 8 febbraio. Attualmente è parroco presso la Chiesa di San Nicola di Bari a Pietragalla. Formatosi nell’Azione Cattolica, di cui ora è assistente regionale, ha studiato teologia presso il Seminario Maggiore della Basilicata a Potenza. Ha un dottorato in teologia pastorale e una laurea in educazione ai media. È sacerdote dal 1999, prestando servizio come parroco a Laurenzana e come amministratore a Pietrapertosa. Insegna all’istituto teologico e all’istituto di scienze religiose della Basilicata e presta servizio nella comunità di recupero Emmanuel a Genzano di Lucania. Esperto di giornalismo, collabora con l’Ufficio nazionale per le comunicazioni sociali della Cei ed è stato recentemente nominato consulente ecclesiastico dell’Aiart, l’associazione italiana dei radioascoltatori. A San Marino don Domenico Beneventi succederà a monsignor Andrea Turazzi, dimessosi per limiti di età. Nei prossimi mesi sarà consacrato vescovo e assumerà il suo incarico nella nuova diocesi, che comprende non solo la piccola Repubblica di San Marino, ma anche alcuni comuni dell’Emilia Romagna e delle Marche, delle province di Rimini e Pesaro-Urbino.