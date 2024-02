A Christian De Sica il Ciak d’oro Classic alla Carriera; Mia il miglior film drammatico; Grazie ragazzi la migliore commedia; Ferzan Ozpetek miglior regista per Nuovo Olimpo; Damiano Gavino, Rivelazione dell’anno; Michele Riondino miglior regista esordiente e migliore attore per Palazzina Laf; Linda Caridi migliore attrice per

L’ultima notte di Amore e, infine, la miglior canzone originale è La mia terra (Palazzina Laf) di Diodato.

Questi i più importanti Ciak che verranno consegnati su Sky Tg24 sabato 3 febbraio e domenica 4 febbraio in due speciali condotti dal direttore del mensile Flavio Natalia e dal Vicedirettore vicario di Sky Tg24 Omar Schillaci.

Si tratta dei 38esimi Ciak d’oro – votati direttamente dal pubblico – e che rivela il nuovo record di partecipazione: 240 mila i voti raccolti su ciakmagazine.it.

I vincitori completano il palmares 2023 che aveva già visto premiati Paola Cortellesi, vincitrice del Superciak D’oro 2023 per C’e’ ancora domani, il film che ha dominato la stagione e Matteo Garrone Personaggio internazionale dell’anno per Io Capitano.

Ai Ciak d’oro del pubblico seguiranno nelle prossime settimane quelli ai migliori interpreti non protagonisti, alle sceneggiature, ai produttori, ai direttori della fotografia e agli altri protagonisti nelle cosiddette categorie “tecniche”, a giudizio di una giuria di 200 giornalisti di spettacolo e critici di cinema.

