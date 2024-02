Irccs Crob e Unibas insieme per la “Giornata mondiale contro il Cancro”

Sarà una giornata dedicata all’informazione e alla prevenzione del tumore della cervice uterina quella organizzata dall’Irccs Crob e dall’Università degli Studi della Basilicata.

Giovedì 8 febbraio, a Potenza, alle ore 10.30 nell’aula magna del Campus di Macchia Romana, spazio alle studentesse e agli studenti che potranno interagire e porre domande sugli argomenti trattati.

Il tema del cancro della cervice uterina, infatti, è uno dei focus su cui è incentrata la campagna di comunicazione della World Cancer Day, che per questo triennio prosegue con l’hashtag “close the care gap”, ovvero colmare il divario di cura.

Un divario che è possibile colmare anche attraverso la conoscenza e la consapevolezza delle cause della malattia e delle armi a disposizione per prevenire e contrastarla.

La World cancer day è promossa dalla “Union for International Cancer Control”, ed è sostenuta dall’Organizzazione Mondiale della Sanità. Dal 2000 si celebra come iniziativa globale per risvegliare l’attenzione sulla lotta contro i tumori.

Tra gli obiettivi c’è quello, ideale, di riuscire a creare un mondo senza il cancro della cervice uterina, essendo una delle forme tumorali più prevenibili e curabili.

L’iniziativa lucana si svolgerà giovedì 8 febbraio 2024, anziché domenica 4 febbraio, come previsto da calendario, per dare la possibilità alle studentesse e agli studenti universitari di partecipare all’evento, affinché possano diventare a loro volta portavoce nella promozione di corrette informazioni sulle cause di questo tipo di tumore, sull’accesso alle cure, sulla prevenzione, sui corretti stili di vita.

La giornata contro il cancro, infatti, ricorda l’importanza dell’agire individuale aumentando la consapevolezza sulla malattia.

Il programma della giornata prevede i saluti del Rettore dell’Università della Basilicata, Ignazio Marcello Mancini, del Presidente della Regione Basilicata, Vito Bardi, dell’Assessore alla Salute e Politiche della Persona, Francesco Fanelli, del Direttore generale Irccs Crob, Massimo De Fino, e le relazioni della coordinatrice allo Screening regionale Cervico Uterino, Francesca Sanseverino, e del coordinatore del Corso di laurea in Medicina e Chirurgia dell’Unibas, Giuseppe Terrazzano. Modera la docente dell’Unibas, Monica Carmosino.