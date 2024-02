Riccardo Ladinetti è ufficialmente un calciatore del Taranto

La società Taranto Football Club 1927 comunica di aver acquisito i diritti alle prestazioni di Riccardo Ladinetti.

Classe 2000, Ladinetti approda in rossoblù dal Catania con la formula del prestito. Dopo essere cresciuto nelle giovanili del Cagliari, club con il quale ha esordito in serie A, si trasferisce ad Olbia nel 2020 per disputare il suo primo campionato in Serie C. Nella compagine dei bianchi torna a gennaio 2022, mentre lo scorso campionato era in forza al Pontedera. Ha iniziato questa stagione proprio con la maglia del Catania, timbrando 11 presenze.