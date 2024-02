Possibile violazione di dati personali degli utenti delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale della Basilicata

La Direzione Generale per la Salute e le Politiche della Persona della RegioneBasilicata ha comunicato che un evento informatico accidentale e imprevedibile potrebbe aver causato una violazione dei dati personali degli utenti delle Aziende Sanitarie del Servizio Sanitario Regionale. Si suppone che la violazione sia avvenuta tramite un’azione di intrusione illecita, distribuitasi in diverse reti informatiche degli enti del Servizio Sanitario Regionale utilizzate per la gestione di alcuni applicativi. Al momento non è possibile quantificare con precisione il numero di persone coinvolte e il tipo di dati personali interessati, amministrativi o anche particolari come quelli sanitari, copiati, alterati o cancellati. Gli uffici competenti stanno effettuando le dovute verifiche e accertamenti. Ulteriori aggiornamenti saranno forniti attraverso gli stessi canali di comunicazione. Per maggiori informazioni contattare il Responsabile della Protezione dei Dati all’indirizzo [email protected].