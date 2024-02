Lavoro, comunità e futuro: al via l’Assemblea regionale di Confcooperative Basilicata

Domani 2 febbraio si terrà a Picerno, presso l’Hotel Bouganville, l’Assemblea congressuale di Confcooperative Basilicata.

Un appuntamento importante non soltanto per le cooperatrici e i cooperatori lucani, ma per tutta la regione. Confcooperative rappresenta infatti un settore strategico nello sviluppo dell’economia regionale, con oltre 250 cooperative e un valore della produzione che supera i 300 milioni di euro.

«Sulle nostre tavole 1 prodotto su 4 arriva dalle cooperative, che rappresentano 1 sportello bancario su 5, 1 supermercato su 3 ed erogano servizi di welfare a 7 milioni di italiani.

Le cooperative producono 7 bicchieri di latte su 10 e 6 bicchieri di vino su 10» spiega il presidente di Confcooperative Basilicata Giuseppe Bruno.

“Lavoro, comunità e futuro: la funzione sociale della cooperazione” è il tema della prossima Assemblea regionale, in programma domani 2 febbraio a Picerno (PZ) presso l’Hotel Bouganville, che vedrà la partecipazione di Maurizio Gardini, presidente nazionale di Confcooperative.

Il programma prevede l’inizio dei lavori alle 9:30 con l’insediamento dell’Ufficio di Presidenza. Dopo i saluti di apertura i presidenti regionali dei settori di Confcooperative terranno i loro interventi di apertura.

A seguire nella tavola rotonda sarà animato il confronto su la visione cooperativa per l’economia: interverranno Michele Somma, presidente Camera di Commercio Basilicata, Annalisa Percoco, ricercatrice della Fondazione Enrico Mattei, e Fabiola Di Loreto, direttore generale di Confcooperative.

Giuseppe Bruno, presidente di Confcooperative Basilicata terrà la sua relazione aprendo agli interventi programmati. Le conclusioni saranno riservate al presidente di Confcooperative Maurizio Gardini.