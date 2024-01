Attacco informatico nel sistema sanitario regionale, previsti disagi

Nella giornata di ieri, un accesso non autorizzato ha causato problemi informatici nel sistema sanitario regionale della Basilicata. La direzione della Asp Basilicata si è immediatamente attivata e ha costituito un’unità di crisi per coordinare le informazioni e porre in essere azioni sinergiche. Potrebbero esserci difficoltà nelle prestazioni da erogare, ma i referenti distrettuali dei punti di erogazione sono stati istruiti per attrezzarsi con strumenti alternativi. La Asp Basilicata sta lavorando per risolvere il problema in sinergia con altre aziende, il Dipartimento e la Regione e fornirà aggiornamenti all’utenza sulla situazione.