Scossa di terremoto di magnitudo 3.8 tra Campania e Basilicata

Una scossa di terremoto di magnitudo 3.8 è stata registrata alle 10:23 di oggi, domenica 28 gennaio 2024, nella zona di Ricigliano, in provincia di Salerno. L’ipocentro è stato localizzato a 9 km di profondità.

Il sisma è stato avvertito distintamente a Potenza e in diversi comuni della provincia, nonché in alcune zone della Campania, come Napoli e Salerno.

Al momento non si registrano danni a persone o cose.

L’Istituto Nazionale di Geofisica e Vulcanologia (INGV) ha attivato la Sala Operativa Permanente per monitorare l’evoluzione della situazione.