NOVA SIRI MARINA: Per consentire i lavori di collegamento della condotta lott. DP3 alla rete urbana, l’erogazione idrica sara’ sospesa alle utenze di Via Lazio (da intersezione Via Gramsci a Via Campania ang. Via Nenni ) il 29 gennaio 2024 dalle 9:00 circa alle 16:00 circa. Salvo imprevisti ed altre comunicazioni.