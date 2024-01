Attacco a una chiesa italiana a Istanbul, un morto

E’ un cittadino turco – a quanto si apprende – l’uomo, identificato come C.T., ucciso stamani in un attacco in una chiesa italiana di Istanbul.

Secondo alcune ricostruzioni, mentre era in corso la messa i due uomini armati sono entrati sparando in aria, ma l’uomo, che sarebbe un senzatetto che trova spesso rifugio nella chiesa, si è alzato urlando contro i due assalitori che gli hanno sparato uccidendolo.

Due persone mascherate hanno fatto irruzione nella chiesa di Santa Maria attorno alle 11.40 (le 9.40 in Italia) e hanno aggredito con una pistola un uomo, identificato con le iniziali C.T., che assisteva alla funzione e che ha perso la vita.

Lo ha riferito il ministro dell’Interno turco Ali Yerlikaya su X, aggiungendo che sono in corso “gli sforzi per catturare gli aggressori”. “Condanniamo con forza questo vile attacco”, ha concluso il ministro.

Il Papa: ‘Vicinanza alla comunità della chiesa attaccata a Istanbul’

“Esprimo la mia vicinanza alla comunità della chiesa di Santa Maria a Sariyer, a Istanbul, che durante la messa ha subito un attacco armato che ha provocato un morto e diversi feriti”. Lo ha detto papa Francesco all’Angelus.

Tajani: ‘ferma condanna per l’attacco in chiesa a Istanbul’

“Esprimo cordoglio e ferma condanna per il vile attacco nella chiesa di Santa Maria a Istanbul. La Farnesina segue la situazione con l’Ambasciata ad Ankara e il consolato a Istanbul, sono certo che le aurtorità turche arresteranno i responsabili”. Lo ha scritto su X il vicepremier e ministro degli Esteri Antonio Tajani.

Fontana: ‘Condanna per vile attacco in una chiesa cattolica’

“Esprimo la più ferma condanna per il vile attacco armato avvenuto durante la celebrazione della Santa Messa nella chiesa cattolica italiana di Santa Maria a Istanbul. Rivolgo alla comunità dei fedeli la mia vicinanza e solidarietà. Auspico che le autorità turche arrestino gli aggressori e che si faccia piena luce sulla vicenda”. Lo dichiara il presidente della Camera dei deputati, Lorenzo Fontana.

Gasparri: ‘Difendere i cristiani nel mondo è un’assoluta priorità’

“A forza di sottovalutare la persecuzione dei cattolici in tante parti del mondo si arriva a registrare un criminale attacco ad una chiesa cattolica italiana in Turchia.

Siamo sgomenti e dobbiamo pretendere da Erdogan assoluta fermezza di fronte a questo crimine. Chi guarda all’Europa non può tollerare intolleranze religiose che sfociano nel terrorismo. L’Italia farà sentire la sua voce ad ogni livello. La difesa dei cristiani nel mondo é per noi un’assoluta priorità”. Lo dichiara il presidente dei senatori di Forza Italia Maurizio Gasparri.

ANSA