Policoro, rapina a mano armata in un distributore di benzina

La compagnia di Policoro dei Carabinieri ha avviato un’indagine sulla rapina a mano armata avvenuta durante la notte nel centro jonico.

Tre individui hanno fatto irruzione nella stanza adiacente ad un distributore di benzina situato lungo la statale 106 in direzione di Taranto. Con l’utilizzo di una pistola, hanno minacciato il gestore costringendolo a consegnare l’incasso.

Fortunatamente, l’uomo non ha subito alcuna conseguenza fisica e ha subito allertato le autorità una volta che i ladri si sono dileguati.

Attualmente, i Carabinieri stanno lavorando per identificare i responsabili, basandosi inizialmente sulle immagini catturate dalle videocamere di sorveglianza.

Fonte: TgR Basilicata