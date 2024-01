Incarichi a padre Enzo Fortunato: Francesco Cupparo, grande compiacimento e particolare soddisfazione

La nomina ad opera di Papa Francesco di padre Enzo Fortunato a coordinatore della Giornata mondiale dei Bambini e direttore della comunicazione della Basilica di San Pietro è per me motivo di grande compiacimento e particolare soddisfazione. Mi lega un intenso ed affettuoso rapporto di amicizia e di profonda stima con padre Fortunato di cui ho avuto il grandissimo onore di ospitare a Francavilla in Sinni la presentazione del suo libro “Buongiorno brava gente”. L’insegnamento di padre Fortunato, specie per chi come me si richiama ai valori francescani da trasferire nella propria vita e nell’impegno sociale, sono da sempre uno stimolo ad adoperarsi per gli altri, in particolare a favore di quanti hanno più bisogno. I bambini in particolare meritano grande attenzione specie da quanti hanno responsabilità nel campo dell’educazione e dell’istruzione e possono aiutare le famiglie nel loro delicato compito di formazione alla vita. Come afferma padre Fortunato, i più piccoli sono il punto di partenza migliore dove è possibile toccare con mano la bellezza dello stare insieme e la capacità di guardare il mondo con occhi nuovi. L’insegnamento centrale che ho ricevuto dalla sua conoscenza si riferisce al Vangelo-guida per aprire un cantiere dentro noi stessi. Nella misura in cui lavoriamo su noi stessi, lavoriamo per il mondo che ci circonda.

Francesco Cupparo