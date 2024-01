SENISE : Basilicata limpida per una gestione chiara dell’acqua con Angelo Chiorazzo sabato 20 Gennaio

Con una nota sulle sue pagine social il candidato governatore Angelo Chiorazzo annuncia la terza tappa di Basilicata Casa Comune a Senise.

Acqua e radici: due elementi accomunati dalla capacità di generare e tenere in vita.

Dopo i primi due appuntamenti di Potenza e Matera, non potevo che iniziare il viaggio nei territori da Senise: il luogo delle mie radici.

E non potevo che affrontare, assieme alla mia comunità, un tema fortemente sentito come quello dell’acqua, bene prezioso e “limpido”, in un luogo dove sorge la diga in terra battuta più grande d’Europa.



Il viaggio continua… per una storia nuova!