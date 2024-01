Samsung lancia gli smartphone Galaxy S24, nuova era per l’IA

Samsung ha tolto il velo agli smartphone della famiglia Galaxy S24.

Tre modelli, S24, S24 Plus e S24 Ultra che, almeno esteticamente, ben poco si distanziano dalla compagine 2023 ma che, per la prima volta, sono potenziati in vari aspetti dall’intelligenza artificiale.

Quella della casa si chiama Galaxy AI e, anche grazie ad una partnership con Google, che sviluppa il motore Gemini, consente di utilizzare molte applicazioni, dallo scatto di foto alla trascrizione automatica, sfruttando tutto il potere dell’intelligenza artificiale generativa.

“Il lancio della serie Galaxy S24 è il nostro momento Eureka, qualcosa che segnerà il futuro della telefonia mobile – dice TM Roh, Presidente ed Head MX Business – È un privilegio poter condividere con voi un cambio epocale per il mondo dell’innovazione mobile. Siamo nel pieno di un’era trasformativa, in cui i sogni possono diventare realtà, grazie all’intelligenza artificiale.

Una rivoluzione che, partendo dai Galaxy, vuole democratizzare l’uso dell’IA, una sporta di porta per il mondo dell’intelligenza artificiale, che tenga l’uomo al centro, capace di far esprimere, a ognuno, il proprio potenziale creativo.

Galaxy AI è il manifesto del nostro lavoro di migliorare le connessioni tra le persone, abbattendo le barriere e rendendo più accessibile il mondo che ci circonda. Tutto questo non sarebbe stato possibile senza le partnership che portiamo avanti da tempo”.

Lo smartphone diventa un assistente IA

Un esempio di IA è la funzione “interprete” con cui l’IA traduce, in tempo reale, una conversazione telefonica tra due lingue diverse. Si potrà così prenotare un tavolo ad un ristorante all’estero semplicemente parlando la propria lingua e lasciando che l’IA traduca, in testo scritto, quello che abbiamo detto e le risposte della persona dall’altra parte.

Non c’è bisogno di avere due Galaxy S24: chi lo possiede può attivare l’interprete per abbattere le differenze linguistiche. Con Assistente Note, l’IA non solo trascrive una conversazione con un massimo di dieci partecipanti, dividendo il testo per ognuno di loro, ma riesce anche a produrre sintesi; molto utile per studenti universitari o riunioni di lavoro.

In partnership con Google, gli S24 sono i primi telefoni ad utilizzare “Cerchia e cerca”: tenendo premuto il pulsante Home sul telefono si aprirà un nuovo menu contestuale da cui poter cerchiare con il dito un elemento di interesse sullo schermo, come cibi, vestiti, monumenti, e ottenere così informazioni aggiuntive. Qualcosa di simile è Google Lens o Bixby Vision, con la differenza che adesso la funzione è accessibile con un solo clic.

Fotografia migliorata

Samsung, sulla serie S, ha sempre dato molta importanza alla resa fotografica. Nel campo dello scatto, l’IA entra con un set di possibilità offerto da ProVisual Engine per migliorare soprattutto le riprese notturne o con poca luce. Con gli strumenti di ritocco si possono inoltre modificare gli scatti, spostare persone e oggetti, riempiendo gli spazi vuoti nell’immagine, tramite la “modifica generativa”. La differenza principale tra i tre modelli è il design più spigoloso del Galaxy S24 Ultra e la presenza, su quest’ultimo, della S Pen.

Design e prezzi

Schermo da 6,2 pollici per l’S24; 6,7 pollici per il Plus e 6,8 pollici per l’Ultra. I primi due hanno una configurazione tripla per la fotocamera, con l’aggiunta di un sensore grandangolare da 200 megapixel sull’Ultra. Galaxy S24 è anche la prima famiglia di smartphone di Samsung progettata con acciaio riciclato e poliuretano termoplastico, certificata Ul Ecologo con un’impronta ecologica verificata da The Carbon Trust.

I prezzi partono dai 929 euro di Galaxy S24 e arrivano ai 1.859 del top di gamma Ultra, con consegne dal 24 gennaio.

Inoltre, per aiutare gli utenti a prolungare il ciclo di vita dei nuovi Galaxy, Samsung offre 4 generazioni di aggiornamenti di Android (che arriverà dunque ad Android 18) e 7 anni di aggiornamenti di sicurezza.

ANSA