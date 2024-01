Collaudi in corso per la nuova galleria sulla Tito-Brienza

Da questa mattina, il personale qualificato di Anas sta effettuando i collaudi previsti per entrambe le gallerie sulla Tito-Brienza. Queste verifiche tecniche dureranno fino a venerdì, prima dell’apertura ufficiale dell’arteria. La galleria Casola e la galleria San Giuliano, entrambe completate, saranno sottoposte alle ultime ispezioni per garantire la sicurezza dei veicoli che le attraverseranno.

Il consigliere regionale Donatella Merra ha comunicato l’imminente conclusione dei lavori e l’inaugurazione dell’imponente opera viaria, che è partita alla fine del 2018. L’investimento di 125 milioni di euro per la SS95 Tito Brienza è stato cofinanziato principalmente dalla Regione Basilicata. Questa opera strategica è di grande importanza e utilità per la popolazione della regione.

Dopo l’apertura del tratto principale nord-sud dell’arteria, gli interventi complementari e accessori continueranno fino al loro completamento nelle prossime settimane.