Rivelazione segreti d’ufficio e corruzione agli arresti domiciliari un imprenditore ed un luogotenente dei Carabinieri

Nella mattinata odierna, la Direzione Distrettuale Antimafia di Potenza ha delegato personale del Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Matera, ad eseguire ordinanza di custodia cautelare agli arresti domiciliari emessa dal GIP di Potenza su richiesta di Ufficio a carico di F.D. imprenditore materano e di V.P. Luogotenente dei Carabinieri in servizio presso il Comando Provinciale di Matera.

I due indagati sono accusati dei reati di cui agli articoli 81, 110 e 615 ter (accesso abusivo a sistema informatico continuato in concorso), 326 (rivelazione ed utilizzazione di segreti di ufficio), 319 e 321 (corruzione per un atto contrario ai doveri d’ufficio) del codice penale.

La predetta misura scaturisce da un’attività d’indagine delegata da questa DDA al Nucleo Investigativo del Comando Provinciale Carabinieri di Matera che, con investigazioni svolte con particolare professionalità, consentiva a questo Ufficio di acquisire gravi indizi di colpevolezza in ordine a plurimi accessi abusivi nella Banca Dati delle forze di polizia da parte del Maresciallo .

Sulla base del quadro indiziario raccolto (ovviamente da verificare nel corso del procedimento); gli accessi alla Banca Dati venivano compiuti dal Maresciallo per soddisfare le richieste del D.M che richiedeva al Luogotenente informazioni sul conto di persone con cui entrava in contatto; in periodo temporale sostanzialmente coincidente con la indebita acquisizione di tali notizie riservate.

D.M. assumeva, sui suoi cantieri, familiari del maresciallo . Vale per i due indagati la presunzione di non colpevolezza sino ad eventuale sentenza definitiva di condanna.