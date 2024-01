I Club Dogo annunciano un concerto a San Siro il 28 giugno

Dopo 10 Mediolanum Forum sold-out nel giro di poche ore, e la pubblicazione dell’album della reunion Club Dogo (uscito venerdì 12 gennaio via Island Records), i Club Dogo annunciano un concerto-evento in quello che è il tempio per eccellenza della musica milanese: lo stadio di San Siro, dove i tre si esibiranno il 28 giugno.

Non sarà – viene anticipato – una semplice data aggiuntiva, ma uno show unico nel suo genere fortemente voluto dal gruppo per ringraziare i fan del sostegno dimostrato per oltre vent’anni.

Le prevendite del concerto, organizzato da Vivo Concerti e Friends & Partners, saranno disponibili in tutti i circuiti autorizzati dalle 14 del 13 gennaio. Intanto oggi un migliaio di persone si sono radunate in centro a Milano in piazza San Babila, all’angolo con Corso Monforte, dove i Club Dogo hanno aperto un pop up store, ossia un negozio a tempo, in cui si possono acquistare gadget, vinili e merchandising vario dedicato al trio.

Lo store resterà aperto oggi e domani.

