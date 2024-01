Microsoft porta l’IA di Copilot su iPhone e iPad

– Pochi giorni fa, Microsoft aveva rilasciato la sua intelligenza artificiale, chiamata Copilot, per Android.

Come promesso, il chatbot adesso è disponibile anche per iPhone e iPad. Proprio come Copilot e altri software simili, tra cui ChatGpt, è possibile usare la versione iOs e iPadOs, per chiedere qualunque cosa all’IA e ottenere risposte generate dal chatbot, basato sul linguaggio di programmazione Gpt di OpenAi, organizzazione su cui Microsoft ha investito molto nel corso degli ultimi anni.

La versione gratuita di Copilot è basata su Gpt-4, un passo avanti rispetto all’app di ChatGpt che invece utilizza ancora Gpt-3.5 e che richiede un abbonamento premium per passare all’IA più recente.

Allo stesso modo della declinazione Android, Copilot su iPhone e iPad può generare non solo testo ma anche immagini, grazie al motore Dall-E 3, già fulcro del progetto Image Generator di Bing, il motore di ricerca web di Microsoft.

Oltre a ciò, l’IA è utile per scrivere e-mail, riassumere testi complessi, tradurre contenuti in molte lingue, creare itinerari di viaggio e altro.A dicembre, Microsoft ha portato Copilot su Windows 10 e poi su Windows 11, consentendo a circa un miliardo di dispositivi, in base al numero di utenti delle piattaforme, di accedere al chatbot IA.

Oltre alla versione iOs e iPadOs e quella Android, Microsoft Copilot continua ad essere accessibile in Edge, Bing, Skype e altri altri browser web. Con queste implementazioni mobili, l’azienda espande ancora di più la portata dell’iniziativa.

ANSA