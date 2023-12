Capodanno, i 10 migliori spettacoli di fuochi d’artificio

Per festeggiare l’arrivo del nuovo anno ci si prepara ad assistere a incredibili spettacoli pirotecnici di luci e colori, un’arte che coinvolge grandi e piccole città in giro per il mondo.

Civitatis, la piattaforma online specializzata in tour guidati, ci porta alla scoperta dei 10 eventi di fuochi d’artificio più spettacolari.

Dubai, la capitale degli Emirati Arabi, è immersa nei colori, nelle luci e nella grandezza: dal Burj Khalifa, l’edificio più alto del mondo con i suoi oltre 800 metri di altezza, si assiste a uno spettacolo di fuochi d’artificio che illumina l’intero canale e skyline della città.

Vedere questo maestoso spettacolo non costa nulla, ma nel palazzo si entra in base all’ordine di arrivo. Un’alternativa, un po’ costosa, è cenare al ristorante del Burj Khalifa.

I festeggiamenti per il nuovo anno a Rio de Janeiro, con la spettacolare cerimonia dei fuochi d’artificio Reveillon, regalano un’esperienza unica: non solo la spiaggia di Copacabana viene inondata da bellissimi lampi di colore, ma l’intero litorale è coinvolto da uno spettacolo che non si può perdere se si sta visitando la città in questo periodo dell’anno.

Per assicurarsi un anno fortunato, è bene seguire i tradizionali riti locali come saltare sette volte tra le onde del mare o vestirsi di bianco.

L’Australia è il primo Paese al mondo a salutare il nuovo anno: gli abitanti di Sydney assistono a un meraviglioso spettacolo pirotecnico a tema – che cambia ogni anno – nei pressi di Darling Harbour e dell’Opera House.

Allo spettacolo, poi, si assiste tranquillamente all’aperto perchè in Australia è estate.

In Europa tra gli spettacoli pirotecnici più apprezzati c’è quello di Londra.

Qui il London Eye, la famosa ruota panoramica alta 130 metri, è lo sfondo perfetto da cui lanciare o vedere i fuochi d’artificio, così come è suggestivo farlo a bordo di una battello sul Tamigi.

Quando l’orologio del Big Ben segna l’inizio del nuovo anno, inizia lo spettacolo che illumina la capitale inglese.

In Spagna la città di Valencia ha una grande tradizione di fuochi d’artificio: è qui, infatti, che si celebrano le famose Fallas tra falò, razzi e petardi.

La notte del 31 dicembre la Città delle Arti e delle Scienze viene illuminata da quattro spettacoli di fuochi d’artificio, lanciati da diversi punti della città.

Roma si veste a festa per celebrare l’arrivo del nuovo anno con i fuochi d’artificio sul Colosseo e sul Foro Romano, uno spettacolo che esalta la bellezza della città. Tra i punti migliori dove godersi lo spettacolo, il Gianicolo, con la Città Eterna ai suoi piedi.

A Parigi i fuochi d’artificio sono preceduti alle 22 da una proiezione di luci sulle pareti dell’Arco di Trionfo. Poi a mezzanotte parte lo spettacolo pirotecnico a cui si può assistere dagli Champs Elysées, ma è bene arrivare presto per trovare posto a sedere.

A Las Vegas, negli Stati Uniti, l’atmosfera è sempre scintillante, ma in questo periodo dell’anno è ancora più speciale. La gente scende per strada e fa festa in Fermont Street, ma è lo spettacolo pirotecnico con più di 80mila razzi lanciati da sette diversi punti della città a fare di Las Vegas una destinazione unica per godersi il nuovo anno.

In Thailandia non si festeggia il Natale ma a fine anno Bangkok, la capitale, si illumina di luci e suoni per una nottata divertente, rumorosa e piena di gente. Anche qui il caldo permette di stare in giro per le strade fino al mattino.

Lo spettacolo pirotecnico di Hong Kong per celebrare l’arrivo dell’anno nuovo è davvero sorprendente e unico.

D’altronde la città ne offre uno, il ‘Symphony of Lights’, che viene proiettato su più di 40 edifici ogni sera. E poi la tradizione di usare i fuochi esplosivi durante le feste, è nata proprio in Cina.

ANSA