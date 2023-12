Cosmiano Cataldo, Futsal Senise

Un 2023 ricco di soddisfazioni per il Futsal Senise che si è concluso con un bel pareggio in casa dell’Alta Futsal. A tracciarne un bilancio è il Dirigente Cosmiano Cataldo:

“Quello che si sta per concludere è stato un anno a dir poco straordinario, il quarto consecutivo a livello nazionale con basi solide verso il quinto.

I ragazzi hanno dimostrato di essere una squadra super consolidata e di categoria. Quest’anno, addirittura, abbiamo assaporato anche la vetta della classifica e siamo tutt’ora in corsa per le “Final Four” di coppa Italia.

Avere già venti punti a Natale è davvero tanta roba per una squadra che dichiaratamente punta sempre alla salvezza; quest’anno non bisogna dimenticare che retrocedono quattro compagini e che verosimilmente la tranquillità matematica è a quota 30 (l’anno scorso il Bitonto, attualmente in A, chiuse la stagione a 33 punti!).

Al solo pensiero di come siamo partiti tutto ciò è davvero incredibile. Tali risultati sono stati ottenuti sempre senza mai eccedere nelle spese che; Il vero segreto di questo successo sta nell’avere un gruppo dirigenziale costituito da gente molto semplice, una guida tecnica da Serie A (e davvero non esagero!) e un blocco di ragazzi che prima di essere fantastici atleti sono uomini veri “con gli attributi”. Volevo ringraziare (non l’ho mai fatto pubblicamente) una persona su tutte: il tecnico Francesco Benedetto, persona a modo e “colpevole in primis” della mia passione dirigenziale nel futsal”.

Il giorno della Befana c’è in programma la sfida con il Noci che chiuderà il girone d’andata dopo lo stop casalingo con il Bernalda e il pareggio di Altamura…

“Partiamo dal pari di Altamura: il 4-4 volendo ci può stare; “nulla questio” sul risultato e sul comportamento in generale della squadra avversaria ma la cosa che è davvero dura da accettare è la poca preparazione della classe arbitrale verso questo tipo di partite e a questo tipo di competizioni in generale; non si può avere un metro di giudizio differente durante la stessa gara e addirittura nella lettura degli stessi episodi a parti invertite. Arbitraggio sinceramente non all’altezza su diversi aspetti, sia tecnici che di atteggiamento.

Detto questo sia con il Bernalda che con l’Altamura avevamo chiuso la prima fazione di gioco con un ampio margine di vantaggio, poi però sciaguratamente vanificato nella ripresa.

L’arbitraggio, specie in terra pugliese, ha contribuito oltremodo a ciò, complicandoci la strada anche per il prossimo match casalingo.

Con il Noci, purtroppo, ci mancheranno Carlos Alberto, Osvaldo Stigliano e Patrick Dipinto, tutti per motivi disciplinari.

A questi vanno aggiunte, poi, le defezioni di Grandinetti, Benedetto e Cuccarese che ad oggi sono ancora tutti acciaccati.

Ovviamente, però, tutto ciò non ci abbatte ma paradossalmente ci dà forza e ci fa da stimolo: saranno chiamati a dare il massimo tutti coloro i quali fino ad ora hanno avuto meno minutaggio in assoluto.

Il risultato di un’intera stagione ora dipende solo ed esclusivamente da loro, come se fosse un cerchio che si chiude. Tutti per uno e uno per tutti. Sembra una tortuosa trama di un film, lo so, ma è così. Il tutto però, di contro, è estremamente stimolante e nello stesso tempo bellissimo da vivere da protagonista”.

La finestra di mercato invernale è aperta. Cosa devono aspettarsi i tifosi sinnici?:

“Dopo le due defezioni in uscita, tra i pali con l’arrivo dell’ottimo Manuel D’Amelio ci siamo rinforzati. Fortemente voluto dalla dirigenza, per lui a Senise si tratta di un felice ritorno (infatti due anni addietro fece già benissimo da noi, contribuendo non poco alla difficile salvezza ottenuta).

Ad Altamura è già stato uno dei migliori in campo; con Francesco D’Alessandro e Rocco Collarino, poi, penso che in porta siamo al completo.

Per quanto riguarda i giocatori di movimento, sempre grazie all’ottima programmazione fatta a tempo debito, penso di avere già in casa atleti validissimi che devono ancora esprimersi al 100%.

Ovviamente ciò non toglie che l’attenzione sul mercato in entrata è sempre alta, specie se dovessero presentarsi delle buone opportunità.

Concludo cogliendo l’occasione, a nome dell’intero staff del Futsal Senise, di augurare delle buone festività all’intera comunità e a tutti gli appassionati di questo fantastico sport”.

UFFICIO STAMPA FUTSAL SENISE – ALESSIO PETRALLA