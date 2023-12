Selezioni pubbliche 10 concorsi in vari enti Basilicata

Aperti i termini per la candidatura a diversi concorsi pubblici in Basilicata afferenti agli Enti comunali di Corleto Perticara, Policoro, Senise e presso la Camera di Commercio di Basilicata.

Il Comune di Corleto Perticara ha bandito un concorso per l’assunzione totale di due unità (2 istruttori di vigilanza).

Il Comune di Policoro ha bandito concorsi per l’assunzione totale di tre unità (1 istruttori di polizia locale e 2 funzionari amministrativi contabili).

Il Comune di Senise ha bandito concorsi per l’assunzione totale di due unità (1 come responsabile amministrativo e 1 agente di polizia locale).

La Camera di Commercio di Basilicata ha bandito un concorso per l’assunzione totale di tre unità (3 operatori amministrativo – contabile)

Di seguito i dettagli per ogni singolo concorso, si consigli di visitare le sezioni amministrazione trasparente di ogni ente il portale “inPA”.

– BANDO DI CONCORSO, PER SOLI ESAMI, PER LA COPERTURA A TEMPO PARZIALE E INDETERMINATO DI N. 2 (DUE) POSTI DI “ISTRUTTORE DI VIGILANZA”, AREA DEGLI ISTRUTTORI – Comune di Corleto Perticara – scadenza il 15 gennaio 2024 – ( clicca qui )

– BANDO DI CONCORSO PUBBLICO, PER SOLI ESAMI, PER L’ASSUNZIONE, A TEMPO PIENO E INDETERMINATO, DI N.1 UNITA’, PROFILO PROFESSIONALE ISTRUTTORE DI POLIZIA LOCALE, AREA ISTRUTTORI C.C.N.L. FUNZIONI LOCALI (EX CATEGORIA C). – Comune di Policoro – scadenza il 10 gennaio 2024 – (clicca qui)

– BANDO DI CONCORSO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE DI N.2 UNITÀ A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO CON PROFILO PROFESSIONALE “FUNZIONARIO AMMINISTRATIVO CONTABILE” Comune di Policoro – scadenza il 10 gennaio 2024 – ( clicca qui )

– AVVISO DI SELEZIONE PUBBLICA, PER TITOLI ED ESAMI, PER LA COPERTURA, A TEMPO PIENO (36 ORE SETTIMANALI) E INDETERMINATO, DI N. 1 POSTO, NEL PROFILO SPECIFICO DI RESPONSABILE AMMINISTRATIVO CAT. D, POSIZIONE ECONOMICA D1 – Comune di Senise – scadenza il 14 gennaio 2024 – ( clicca qui )

– BANDO DI CONCORSO PUBBLICO PER ESAMI PER L’ASSUNZIONE A TEMPO PIENO ED INDETERMINATO DI N. 1 AGENTE DI POLIZIA LOCALE – Comune di Senise – scadenza il 13 gennaio 2024 – ( clicca qui )

– Concorso pubblico per esami per l’assunzione a tempo pieno e indeterminato di tre unità di personale nell’Area degli Operatori esperti, profilo professionale “Operatore amministrativo – contabile”, vigente CCNL Comparto Funzioni Locali, a tempo pieno e indeterminato presso la C.C.I.A.A. della Basilicata. – Camera di Commercio di Basilicata – – scadenza il 14 gennaio 2024 – ( clicca qui )