Elezioni Basilicata 2024: cominciata la campagna elettorale di Chiorazzo

Con un’iniziativa pubblica in un albergo di Potenza, è cominciata questa mattina la campagna elettorale di Angelo Chiorazzo (fondatore della cooperativa Auxilium), indicato da Basilicata Casa Comune come candidato alla presidenza della Regione.

Le Elezioni Regionali in Basilicata dovrebbero svolgersi nella primavera 2024 ma la data non è ancora ufficiale. Finora la candidatura di Chiorazzo (che dall’estate 2022 è anche vicepresidente del Potenza calcio, squadra che milita nel campionato di serie C) ha ottenuto il sostegno del PD e di altre forze politiche di centrosinistra, ma non ancora quello del Movimento cinque stelle.

Stamani, in sala, per l’apertura della campagna elettorale di Chiorazzo, c’erano anche la vicepresidente del Parlamento europeo, Pina Picierno, il deputato ed ex Ministro della Salute, Roberto Speranza, il sindaco di Matera, Domenico Bennardi (M5S) e diversi rappresentanti di Cgil e Uil Basilicata.