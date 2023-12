Potentino scomparso in provincia di Ravenna ritrovato in stato confusionale

Un uomo di circa settant’anni residente in provincia di Potenza è stato ritrovato e soccorso dalla Polizia locale di Ravenna, mentre camminava in stato confusionale nel tratto romagnolo della Strada Statale 16.

I fatti risalgono al pomeriggio di ieri, 13 dicembre. L’uomo, che non è stato identificato, è stato notato da alcuni passanti che hanno allertato le forze dell’ordine. Sul posto sono intervenuti gli agenti della Polizia locale, i sanitari del 118 e i familiari dell’uomo, che lo avevano denunciato la sua scomparsa in mattinata a 112 e 113.

I sanitari hanno prestato le prime cure all’uomo, che è stato poi trasportato in ospedale per ulteriori accertamenti. Le sue condizioni non sono gravi.

Secondo quanto ricostruito, l’uomo sarebbe partito da Potenza la mattina del 13 dicembre per raggiungere la Romagna, dove avrebbe dovuto incontrare alcuni amici. Tuttavia, durante il viaggio, avrebbe perso la cognizione del tempo e del luogo in cui si trovava.

Il ritrovamento dell’uomo è stato un grande sollievo per la sua famiglia, che era molto preoccupata per la sua sorte.