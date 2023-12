NUCLEARE, LATRONICO: “REGIONE RIBADISCE IL PROPRIO NO”

“La Regione Basilicata ribadisce il proprio no all’individuazione in territorio lucano dei siti per i rifiuti radioattivi. La nostra posizione non cambia e non cambierà.

La Regione Basilicata offre già un contributo straordinario all’approvvigionamento energetico del paese.

Sono sicuro che, come ha già detto il Ministro Pichetto Fratin, saranno individuati i comuni che hanno già manifestato la propria disponibilità a ospitare tali depositi di rifiuti radioattivi”. Lo afferma in una nota l’assessore all’ambiente ed energia della Regione Basilicata, Cosimo Latronico.