Il fascino della Fiera di Santa Lucia a Senise, tra tradizione e cambiamenti

Oggi 10 dicembre 2023, a Senise, si svolge la tradizionale “Fiera di Santa Lucia”. Questa fiera, che risale al XV secolo, è un appuntamento importante per l’economia e la cultura della città e del territorio circostante.

In origine, la fiera era dedicata alla compravendita di bestiame e attrezzi agricoli. Con il passare del tempo, ha assunto un carattere sempre più commerciale, diventando una grande festa popolare.

Oggi, la Fiera di Santa Lucia attira migliaia di visitatori da tutta la Basilicata .

In origine si svolgeva nella zona dell’Antico Mercato , con il tempo per questione di spazio si è preferito spostare la fiera nella zona industriale, si possono trovare bancarelle di ogni genere, che offrono prodotti alimentari, artigianato locale, capi di abbigliamento, giocattoli e articoli natalizi.

La fiera è anche un’occasione per gustare le specialità gastronomiche locali.

La Fiera di Santa Lucia è un evento che rappresenta la ricchezza e la vivacità del territorio di Senise e dell’area sud della Basilicata. È un appuntamento da non perdere per chi ama le tradizioni popolari.

Nonostante le trasformazioni subite nel corso del tempo, la Fiera di Santa Lucia conserva ancora il suo fascino. È un evento che coinvolge l’intera comunità di Senise e che rappresenta un momento di festa e di condivisione.

La fiera è un’occasione per ritrovarsi con amici e familiari, per fare acquisti e per gustare i prodotti tipici locali. È anche un’occasione per scoprire la cultura e le tradizioni di Senise e della Basilicata.

La Fiera di Santa Lucia è un evento da vivere, un’esperienza che rimane nel cuore.