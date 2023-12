Luci e presepe di sabbia accendono il Natale di Assisi

Ad Assisi si è acceso il Natale.

Con l’inaugurazione del presepe di sabbia donato dal Comune di Jesolo, l’accensione dell’albero in piazza Inferiore e il videomapping sulla facciata della Basilica Superiore che si va ad aggiungere alle altre proiezioni sui palazzi della città.

Ad anticipare l’accensione delle luci, i cori natalizi dei bambini delle scuole elementari di Assisi, accompagnati da quelle degli adulti del coro di Jesolo.

Il tutto davanti a centinaia di persone che hanno affollato ogni angolo della piazza dinanzi alla Basilica Inferiore di San Francesco e lungo il muro di cinta della piazza Superiore.

“È un momento difficile per tanti luoghi dell’umanità e ricordiamo chi non può vivere il Natale così come la stiamo vivendo noi”, ha detto fra Marco Moroni, Custode del Sacro Convento di Assisi, durante il saluto alla piazza che ha anticipato l’accensione dell’albero.

Il francescano ha quindi ricordato i conflitti in Terra Santa e in Ucraina, per poi rinnovare l’appello per la pace. Parole riprese dalla sindaca di Assisi, Stefania Proietti

“Noi siamo sulle orme di Papa Francesco – ha detto -, con i fondi per le armi combattiamo il cambiamento climatico, la povertà e la fame. Da Assisi giunga un messaggio di pace e speranza”.

ANSA