Regionali, Tajani avverte gli alleati: “Non c’è alternativa a Bardi”

In un’intervista rilasciata all’Adnkronos il 6 dicembre 2023, il segretario nazionale di Forza Italia, Antonio Tajani, ha ribadito che il partito intende ricandidare il presidente uscente della Basilicata, Vito Bardi, alle elezioni regionali del 2024.

Tajani ha affermato che “non esiste discussione su Bardi” e che Forza Italia “ha rispettato tutti gli altri, pretendiamo lo stesso rispetto”. Il vicepremier ha anche aggiunto che “non c’è alternativa a lui” e che “sono polemiche sprecate quelle che sento e scrivono”.

Tajani ha inoltre espresso la sua preferenza per la regola della conferma del presidente uscente, ma ha detto che “se qualcuno non si vuole più candidare o il partito di riferimento decide di cambiare il suo candidato uscente, allora si può ragionare in maniera diversa ed è giusto così”.

Infine, Tajani ha escluso vertici tra i leader di centrodestra nell’immediato, affermando che “non vedo problemi, lavoriamo bene, al di là delle chiacchiere dei giornali che si inventano liti che non esistono”.