Meloni riceve la presidente del Pe Metsola a Palazzo Chigi

La presidente del Consiglio Giorgia Meloni riceve a Palazzo Chigi la presidente del Parlamento europeo Roberta Metsola.

“L’Europa se guardiamo gli ultimi 5 anni è stata più unita che mai ma dobbiamo essere sicuri che quell’unità si mantenga.

Questo è ciò che voglio fare qui in Italia. Vengo da un tour nel Sud che ho fatto per ascoltare e assicurarmi che i cittadini possano contare sulla nostra unità. Non possiamo dare per scontati i nostri elettori.

E’ questa la più grande sfida che avremo”: così la presidente dell’Eurocamera Roberta Metsola ospite questa sera al programma di Bruno Vespa ‘Cinque minuti’.

“Non ho preso” le parole di Matteo Salvini “come una critica personale. Io sono venuta in Italia per parlare con tutti, ho un bel rapporto con tutti gli eurodeputati eletti dai cittadini italiani.

Stiamo parlando ora di cosa vogliamo dall’Ue dopo le elezioni. Io voglio che gli italiani abbiano la possibilità di trovare dei candidati di cui possano fidarsi affinché noi possiamo continuare a costruire questo progetto europeo, che è fragile. Io sono convinta che solo il centro europeista può dare soluzioni al futuro dell’Ue”.

Un’alleanza di Giorgia Meloni con il Ppe? “Io non posso parlare per suo conto, ma la presidente la conosco molto bene, è una donna molto forte.

Quando parla lei si vede che l’Italia conta. E’ una donna pro-Ue molto forte. Ed è per questo che noi contiamo su di lei. E io conterò non solo sulla sua amicizia ma sulla leadership”, ha detto ancora Metsola, ospite da Vespa. “Quest’anno l’Italia prenderà la presidenza del G7, sarà un anno molto importante perché potremo vedere la presidente con i suoi ministri nella leadership di questi Paesi”, ha aggiunto.

ANSA