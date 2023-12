Bancarotta da 20 milioni di euro: Procura di Potenza esegue misure in 3 Stati, 7 coinvolti

La Procura della Repubblica di Potenza, attraverso la Guardia di Finanza, ha eseguito – in Italia, in Francia e in Olanda – un’ordinanza di applicazione di misure cautelari reali disposte dal gip, notificando anche l’avviso di conclusione della indagini preliminari, a carico di sette persone coinvolte nel fallimento di una società potentina, che fa parte di un gruppo internazionale del settore della componentistica per auto.

ANSA