A Mimì 23/24, si danza con The Fighters

La stagione 23/24 di A Mimì Teatro Festival Ferrandina prosegue con la danza.

L’appuntamento è per sabato 9 dicembre con Sinopia dance company in “The Fighters”, uno spettacolo originale del regista e coreografo Francesco Asselta.

“The Fighters” é protesta contro tutto ciò che pervade le nostre vite rendendoci inermi e fragili; é stanchezza di subire le decisioni di altri, di vedere persone che si allineano senza sapere a chi o a cosa; é desiderio di ribellione; bisogno di combattere per non darla vinta all’Ingiusto; é senso di impotenza in una società etichettata da regole, parte di un meccanismo malato, grande, complesso.

“The Fighters” é la guerra vinta dai respiri profondi dell’uomo qualunque, uno dei tanti.

Lo spettacolo si terrà al CineTeatro Bellocchio, con ingresso alle ore 20.00 e inizio alle ore 20.30.

Il costo del biglietto è di 10 euro per la platea e di 8 per la galleria; per i ragazzi sino a 16 anni platea 6, galleria 4.

I biglietti dello spettacolo saranno disponibili al botteghino del CineTeatro Bellocchio il giorno dello spettacolo dalle ore 10.00 alle ore 13.00 e dalle ore 17.00. Online su https://noiticket.botteghinoweb.com/tn_spettacolo.php?id=5772.

Tutte le altre informazioni relative alla stagione A Mimì-Teatro festival Ferrandina sono disponibili sul sito www.teatrofestivalferrandina.it o contattando il numero 3898311672.