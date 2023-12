TORNA IL PREMIO CIAMPI “DALLA PARTE DEGLI OUTSIDER” RICORDANDO FRANCO CARRATORI

Per il Concorso nazionale il vincitore è Eugenio Sournia,

saranno assegnati riconoscimenti speciali a Porfirio Rubirosa, Dalia Buccianti, Lorenzo Lepore e Francesco Pecs.

Quanto al Premio per la miglior cover tre sono i vincitori ex aequo: Giorgio Mannucci (“L’amore è tutto qui”) ,Matteo Troilo (“Cosa resta”) ed ancora Eugenio Sournia che con “L’ultima volta che la vidi” è l’unico artista, nella lunga storia del Premio, a vincere entrambe le categorie del concorso. Riconoscimento speciale anche a Marzio Del Testa per la sua versione di “Andare camminare lavorare”. Tutti hanno saputo cogliere questo o quell’aspetto dell’arte ciampiana riproponendoli con una sensibilità propria e magari portandoli in un ambito nuovo.

Un altro momento importante sarà rappresentato da un set fra canzone e narrazione appositamente approntato per questa edizione del premio e che potremmo intitolare “fra Piero Ciampi e l’attualità”.

Ne saranno protagonisti i musicisti napoletani Jennà Romano (Letti Sfatti) e Patrizio Trampetti (Nuova Compagnia di Canto Popolare) e il giornalista Sandro Ruotolo.

Insieme a loro Lucia Rango che, dopo moltissimi anni, ha deciso di salire nuovamente su un palco ed interpreterà con Jennà Romano “Non chiedermi più”, il suo duetto con Piero Ciampi recentemente riscoperto. Siamo davvero onorati che per il suo ritorno sulle scene abbia scelto proprio il palco del Premio Ciampi che, ricordiamo , lo scorso 19 gennaio la premiò per l’album

Tutte le esibizioni musicali, che prenderanno avvio alle 20.00, saranno accompagnate dalla proiezioni di immagini relative a Piero Ciampi. La serata sarà presentata, come sempre, da Paolo Pasi.

I biglietti per la serata saranno acquistabili in prevendita, a partire da venerdì 1 dicembre alle ore 16.30, presso la biglietteria del Teatro Goldoni e on line sul circuiti Ticketone (www.goldoniteatro.it – www.boxofficetoscana.it – www.ticketone.it)

Di nascita recente, ma già molto ben avviato è il Premio Piero Ciampi a fumetti che per il 2023 va a Maicol & Mirco, artista poliedrico, di grande successo e da una caustica vena sicuramente ciampiana. Come ospite speciale avremo Antonio Pronostico, autore del volume a fumetti ispirato a Piero e intitolato “Tu no”.

Nel corso della serata i due artisti saranno ospitati sul Palco del teatro dove disegneranno in presa diretta ripresi da telecamere.

Il 16 dicembre vedrà anche la premiazione, nel pomeriggio (a partire dalle ore 16.00 presso la sala Mascagni del teatro Goldoni, ingresso libero) dei vincitori del Premio Ciampi – Valigie rosse dedicato alla poesia, come di consueto, articolato in due sezioni. In ambito italiano il riconoscimento va a Pierluigi Lanfranchi per la plaquette “Controfigure”, che tratteggia le vite di una serie di personaggi fra cui il poeta stesso, mentre per la sezione internazionale è stato assegnato alla canadese OuanessaYounsi e alla raccolta “Attingere agli uccelli”, esplorazione in versi della malattia e del suo impatto sull’identità.

Nell’ambito del Premio L’altrarte si parlerà invece del libro “Elvis, the FatOld Hero”, eccentrica e suggestiva raccolta di racconti firmati dal compianto musicista inglese Kevin Coyne, che fu un autentico outsider proprio come Piero Ciampi. A ritirare il premio sarà il figlio Robert Coyne, anche lui musicista, che eseguirà alcuni brani del padre.

Un altro momento importante che da sempre caratterizza il Premio Ciampi è il convegno nazionale, come sempre imperniato su musica e letteratura, che si terrà sempre nel pomeriggio, presso la Sala Mascagni del Teatro Goldoni. Con Femita. Femmine rock dello stivale. Vol. 2, Laura Pescatori prosegue nella sua indagine sulla musica rock italiana al femminile.

Paolo Gerbella e Maurizio Logiacco sono, insieme a Guido Festinese, gli ideatori di Schiena dritta. Per Gianmaria Testa, lavoro tra musica, racconto e fotografia.

Siamo noi a far ricca la terra di Marco Rovelli è una biografia ‘atipica’ di Claudio Lolli, uno dei maggiori cantautori italiani e vincitore di un Premio autore di grande talento che dopo l’esperienza come frontman della band Siberia, è al debutto cantautore livornese, classe 1991, nella sua carriera da solista. Sempre per il concorso nazionale.