Regole chiare per l’IA, appello dei ricercatori al governo

Mettere regole chiare sui modelli linguistici generativi di Intelligenza Artificiale, come le chatbots Gpt, già a monte altrimenti si mettono a rischio gli sviluppatori di servizi, in particolare la Piccole e Medie Imprese.

È l’appello lanciato dalla comunità scientifica italiana al governo che è impegnato nel dibattito sulla Regolamentazione Europea sull’Intelligenza Artificiale, l’AI Act, in corso di negoziazione finale.

“Come scienziati della comunità dell’Intelligenza Artificiale vogliamo far sentire la nostra voce a sostegno della necessità di regole sui grandi modelli generativi, i ‘foundation model’, nell’ambito della Regolamentazione Europea sull’Intelligenza Artificiale, l’AI Act, in corso di negoziazione finale”, scrivono gli autori della lettera aperta sottoscritta da circa duecento scienziati italiani e internazionali del settore e 6 istituzioni italiane tra cui la Fondazione Faire l’Associazione Italiana per l’Intelligenza Artificiale.

I recenti sviluppi della IA hanno portato alla nascita di strumenti innovativi e potenti che rivoluzioneranno, e lo stanno già facendo, praticamente ogni settore ma essendo una tecnologia molto nuova esistono anche molte criticità e pericoli, alcuni ancor difficili da valutare.

Sono dunque necessarie regole chiare, non per limitare ma per supportare uno sviluppo economico equo di un settore in cui ad oggi i modelli sono detenuti da pochissime grandi aziende straniere.

“Regole a monte garantiscono che i pochi grandi sviluppatori forniscano i meccanismi di trasparenza e fiducia per i numerosi ulteriori attori a valle.

Altrimenti, gli utenti finali saranno esposti a rischi che gli sviluppatori dei servizi a valle, e le Pmi in particolare, non possono gestire tecnicamente”.

I codici di condotta volontari previsti oggi non prevedono sanzioni e sono dunque considerate non sufficienti: “Facciamo quindi appello al governo italiano perché continui ad adoperarsi per un testo definitivo dell’AI Act che includa regole chiare per i modelli generativi, rinforzando il ruolo dell’Europa di avanguardia globale della regolamentazione dell’Intelligenza Artificiale, consentendo di coglierne le opportunità con le migliori salvaguardie per la sicurezza”.

ANSA