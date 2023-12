Tre arresti per furti ai danni di donne ultraottantenni a Potenza

La polizia di Potenza ha arrestato tre persone per furti ai danni di donne ultraottantenni.

Il più giovane dei tre arrestati è un diciannovenne con diversi precedenti penali. Ha fatto credere alla vittima che la figlia fosse coinvolta in un incidente stradale, si è presentato a casa sua ed è riuscito a farsi consegnare più di duemila euro. La somma è stata interamente recuperata dalla polizia.

Un altro arresto è stato eseguito nei confronti di un ventenne di Napoli, che ha sottratto 5200 euro e alcuni gioielli a un’anziana con la tecnica del “finto nipote” in difficoltà economica. Il malvivente è stato fermato, con l’intero bottino, su un treno in provincia di Salerno.

Il terzo arresto è stato eseguito nei confronti di un trentaduenne campano, che è riuscito a farsi consegnare 5500 euro da una donna di oltre novant’anni.

Inoltre, la procura di Potenza ha coordinato un’operazione che ha portato all’arresto di due persone responsabili di furti in serie con la tecnica della “gomma bucata”. I due arrestati foravano gli pneumatici di auto in sosta davanti a un centro commerciale di Potenza. Quando i proprietari dei mezzi erano costretti a fermarsi per verificare il guasto, li derubavano della borsa lasciata sui sedili.

Questi arresti testimoniano la costante attività delle forze dell’ordine nel contrasto alla criminalità, anche nei confronti delle categorie più vulnerabili, come le persone anziane.

Consigli per prevenire i furti ai danni degli anziani

Per prevenire i furti ai danni degli anziani, è importante seguire alcuni semplici consigli: