Sabato 2 dicembre 2023, ore 9:30 – 13:00 TEATRO COMUNALE “F. MIGGIANO” DI VIGGIANO VIOLENZA SULLE DONNE E SUI MINORI

PRESENTAZIONE DEL MANIFESTO CONTRO IL FEMMINICIDIO E OGNI VIOLENZA DI GENERE DELL’ANDE NAZIONALE

CERIMONIA DI DONAZIONE DELLE OPERE DELL’ARTISTA CONTEMPORANEA ANNA FARAONE DAL TITOLO “SE NON È AMORE”

Proseguono le attività promosse da Maria Anna Fanelli Presidente ANDE Potenza, Consigliera Nazionale e Referente degli Stati Generali delle Donne della Basilicata, pertanto dopo i due Seminari svoltisi a Potenza e quelli di Palazzo San Gervasio del 25 novembre e di Maratea del 29 novembre 2023, domani

sabato 2 dicembre a Viggiano, si terrà un quarto Seminario con il patrocinio dell’Ordine degli Avvocati di Potenza e del CPO, grazie all’ospitalità del Sindaco del Comune di Viggiano avv. Amedeo Cicala, dell’avv. Rosita Gerardi Presidente del CPO dell’Ordine degli Avvocati di Potenza, peraltro Assessore alle Politiche Sociali e dell’Assessore alla Pubblica Istruzione dott.ssa Vincenza Pugliese, con le Istituzioni, con i Circoli e le Associazioni del Territorio, altri due Incontri sempre sul tema “Violenza sulle donne e sui minori”.

Al Seminario di Viggiano sarà partecipe SENATRICE VALERIA VALENTE Componente, Già Presidente della Commissione Parlamentare d’Inchiesta sul femminicidio, nonché su ogni forma di violenza di genere

che presenterà la Legge

“DISPOSIZIONI PER IL CONTRASTO DELLA VIOLENZA SULLE DONNE E DELLA VIOLENZA DOMESTICA”

approvata in via definitiva dall’Aula del Senato con voto unanime in data 22 novembre 2023.

Saranno coinvolte con le Istituzioni soprattutto le giovani generazioni, data l’urgenza di illustrare loro i delicati temi che in questi giorni viviamo così intensamente anche a causa del perdurare di efferati femminicidi, quale quello della giovane Giulia Cecchettin e della nostra Elisa Claps, scomparsa avvenuta trent’anni fa. In tali importanti occasioni Maria Anna Fanelli presenterà il Manifesto contro il femminicidio e ogni violenza di genere dell’ANDE nazionale e la Legge “Disposizioni per il contrasto della violenza sulle donne e della violenza domestica”. Non mancheranno, inoltre, riferimenti alle attività per il recupero degli uomini maltrattanti.

La novità, quindi, anche dell’iniziativa Ande, SGD e Comune di Viggiano, promossa e attuata nell’ambito delle Attività per la Giornata Internazionale contro la violenza sulle donne 2023, sarà data anche in queste occasioni dalla forte attenzione agli “uomini maltrattanti autori di violenza”.

Pertanto, verranno ampiamente diffuse attività di ricerca e di formazione sui temi dei maltrattanti cioè degli uomini abusanti e della loro fenomenologia, insieme con il sistema di protezione per le donne vittime di violenza, questo ultimo operante da anni in Basilicata, grazie ad Istituzioni e Realtà di qualità e particolarmente sensibili.

In relazione alle azioni degli uomini maltrattanti verranno anche presentati i relativi Centri per autori di violenza ed i relativi percorsi formativi per gli operatori e i professionisti, il tutto con l’obiettivo di far nascere e di fare sviluppare, ulteriormente in Basilicata, dei “Centri di ascolto per uomini maltrattanti”, già avviati da Istituzioni ed Esperti, già avviati nel potentino e nel materano con l’obiettivo di creare una rete territoriale con soggetti pubblici e privati; esigenza che Maria Anna Fanelli già richiedeva anni fa nel Suo ruolo istituzionale di Consigliera Regionale di Parità quando grazie al supporto del Cam di Firenze, sollevò questa fondamentale necessità per combattere la violenza.

L’ANDE, nel ringraziare il Sindaco Amedeo Cicala, l’Assessore Rosita Gerardi e i numerosi qualificati Relatori che interverranno, citati nella locandina allegata, invita alla partecipazione.