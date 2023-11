TRASPORTO PUBBLICO, SILEO: “OLTRE 15 MILIONI PER LA BASILICATA”

“L’approvazione di oltre 15 milioni di euro per il trasporto pubblico locale e ferroviario in Basilicata rappresenta un passo significativo verso il miglioramento di un servizio pubblico essenziale per i cittadini lucani. Esprimo, per questo, la mia più profonda gratitudine al Ministro Salvini.

Le risorse, ottenute attraverso l’Intesa in Conferenza Unificata, contribuiranno in maniera decisiva all’ammodernamento dei nostri sistemi di trasporto e porteranno benefici tangibili alla comunità”.

Lo dichiara in una nota l’assessore alle Infrastrutture e Mobilità della Regione Basilicata Dina Sileo.