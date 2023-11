AGRITURISMO, GALELLA ANNUNCIA NUOVO REPERTORIO APERTO ALLE IMPRESE

Ospitalità rurale, ricettività, cucina ed enogastronomia, produzione e vendita di prodotti tipici, esperienze, sono alcune delle informazioni che si intendono raccogliere attraverso i nuovi repertori dedicati al settore agrituristico in Basilicata e al turismo rurale.

C’è tempo fino al 31 gennaio 2024 per iscriversi e fornire informazioni aggiornate sulle attività agrituristiche e di turismo rurale offerte dalle imprese lucane con l’obiettivo di conoscere in maniera più approfondita il comparto e promuovere e valorizzare l’offerta del turismo verde lucano sul mercato nazionale e internazionale.

“Invito le imprese del settore, così come stiamo facendo per quelle agroalimentari – sollecita Alessandro Galella, assessore alle Politiche agricole, alimentari e forestali della Regione Basilicata – ad iscriversi e a popolare con informazioni aggiornate i due repertori adottati dall’Ufficio Sostegni della Direzione Generale Politiche agricole.

Vogliamo conoscere più da vicino e aggiornare la nostra banca dati per ottenere un quadro completo ed esaustivo sul comparto che unisce enogastronomia, valorizzazione del territorio, turismo verde.

L’intento è ottenere una mappatura sull’ospitalità rurale e sull’agriturismo in Basilicata per programmare, anche in coordinamento con l’Agenzia di Promozione Territoriale, attività di marketing e promozione e mantenere dinamico e vivace un settore che è in costante crescita”.

Le imprese sono invitate ad inserire nel repertorio i propri dati anagrafici aziendali, informazioni sulla tipologia di immobile detenuto, gli appartamenti, le camere e i posti letto disponibili, sui servizi di ristorazione e le ricette tipiche proposte, insieme ai prodotti DOC, DOP, IGP, PAT e Biologici utilizzati nei menù.

Altre informazioni da inserire riguardano la presenza di un’eventuale bottega rurale per la vendita di prodotti locali trasformati, tra cui pasta, pane, vino, conserve, carni e salumi, sulle attività e le esperienze da vivere all’aria aperta, tra cui equitazione, nuoto, cicloturismo, eventi enogastronomici, yoga, meditazione, visite culturali ed escursioni nella natura, e aggiungere eventuali informazioni su soluzioni e-commerce adottate per la prenotazione e la vendita online di prodotti e servizi.

Le aziende agrituristiche possono compilare il modulo al seguente link:

https://forms.office.com/e/WxNfsduuie

Le imprese del Turismo Rurale possono compilare il modulo al seguente link:

https://forms.office.com/e/Tb5y1SRLUk

Per informazioni e assistenza: Ufficio Sostegno

Direzione Generale Politiche Agricole, Alimentari e Forestali, Regione Basilicata, Tel: 0835-284260